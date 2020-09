CORONAVIRUS. Nuovo positivo in provincia, contagiato sul posto di lavoro

MACERATA CAMPANIA – “Nella mattinata di oggi è pervenuta la comunicazione dell’Asl riguardo la positività di un uomo residente sul territorio di Macerata Campania. Si presume che l’infezione sia stata contratta fuori provincia, dove lavora. Il nostro concittadino è già in isolamento e la stessa procedura è stata applicata al nucleo dei congiunti. L’attuale bilancio degli affetti da Covid 19 presenti in città è di 5 persone. Questo dato ci mette nuovamente di fronte alla necessità e l’obbligo di rispettare rigorosamente l’indicazione delle norme indicate ed il particolare l’uso della mascherina sia all’interno che all’esterno nei luoghi aperti al pubblico. La realtà dei fatti non consente alternative. Prudenza e senso civico ci devono guidare verso la fine di questa brutta storia.”

Così, il sindaco Stefano Cioffi ha informato la città di Macerata Campani sul bilancio relativo al contagio da coronavirus.