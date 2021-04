CORONAVIRUS. Nuovo punto vaccinale per gli utenti del distretto 20. L’Asl di Caserta accoglie la richiesta dei sindaci dell’AGRO AVERSANO

CASAL DI PRINCIPE/CASAPESENNA – È stato fruttuoso l’incontro tra i Sindaci del Distretto 20 dell’Asl di Caserta – che

comprende i comuni di Villa Literno, Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano

d’Aversa – e il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale.

Tamburrino, Natale, De Rosa e Caterino hanno fatto richiesta di un punto vaccinale

per procedere con la vaccinazione di tutti i cittadini del Distretto e, per permettere

ciò, hanno messo a disposizione diverse strutture che stanno passando al vaglio dell’

Asl, che sceglierà quella più idonea.

Per questa iniziativa saranno messi a disposizione tutti i volontari che operano sul

territorio, a prescindere da quale sarà la scelta della sede, nell’ottica collaborativa che

ha sempre contraddistinto le quattro amministrazioni.

Tale collaborazione è stata propria dell’operato dei sindaci dell’agro aversano durante

il periodo più buio della pandemia e si rende ulteriormente necessaria adesso, per

offrire ai cittadini un servizio che possa velocizzare la campagna vaccinale e

permettere a tutti di riprendere i ritmi di vita dell’era pre-Covid-19.