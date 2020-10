CORONAVIRUS. Nuovo record di contagi in 24 ore. 1.477 positivi casertani seguiti a casa dal team-Covid. Numeri in crescita nell’Agro Aversano

CASERTA – Centoventi contagi in piu’ in un solo giorno: e’ il nuovo record registrato dalla provincia di CASERTA sul fronte dell’emergenza Coronavirus. C’e’ anche un decesso, il 56esimo nel Casertano da inizio pandemia. Lo attesta il report giornaliero dell’Asl di CASERTA, che conferma la crescita esponenziale delle persone positive. Attualmente sono 1477 i contagiati, la maggior parte dei quali e’ in quarantena a casa, seguita da team-Covid dell’Asl. Continuano a preoccupare i comuni della fascia agro-aversana, dove c’e’ un alto numero di casi in rapporto alla popolazione; a San Cipriano d’Aversa si registrano 92 casi, 81 a Casal di Principe, dove ancora il sindaco Renato Natale e’ assente causa Coronavirus.