CORONAVIRUS. Nuovo STOP del sindaco alle lezioni in presenza

RECALE – Con una nuova ordinanza il sindaco di Recale, Raffaele Porfidia, ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data del 22/12/2020. Il provvedimento è stato firmato ieri e con questo il sindaco dispone “un ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 22/12/2020, per le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, insistenti sul territorio comunale. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità previa valutazione da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.”