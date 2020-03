CORONAVIRUS. Operaio casertano e i suoi colleghi bloccati in Marocco. Mancano gli aerei per rientrare e la Farnesina…

CASERTA – Un giovane della provincia di Caserta, Luca Merola, impiegato come operaio specializzato per conto della Peugeot in Marocco, insieme ad altri quattro colleghi della Ciociaria, sono rimasti bloccati nel Paese africano e rischiano di non far rientro in Patria almeno per un altro mese. Sui voli di linea non ci sono più posti e la Farnesina, al momento, non avrebbe dato soluzioni alternative.

Il padre di uno degli operai, ha chiesto al Prefetto di Frosinone un aiuto per il figlio e i suoi compagni di lavoro affinché possano tornare quanto prima a casa. L’emergenza Coronavirus, in Africa, è solo all’inizio, e i giovani potrebbero rimanere bloccati e senza nessun tipo di sostegno.