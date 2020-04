CORONAVIRUS. ORA E’ UFFICIALE: tutti chiusi in casa fino a lunedì 13, pasquetta compresa. Per l’ora di passeggio ai bambini invece…

La notizia era già nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa direttamente dal premier Giuseppe Conte.

Le misure restrittive, ormai già da diverse settimane operanti, sono state prorogate fino al prossimo 13 aprile, lunedì di pasquetta compreso

“I risultati fino ad oggi sono positivi, ma non possiamo ancora permetterci di abbracciare una prospettiva diversa” ha dichiarato il presidente del Consiglio, che ha fatto ulteriore chiarezza anche sulla questione dell’ora di passeggio per i bambini:

“Non si tratta di un’autorizzazione ad una passeggiata di compagnia, ma alla possibilità offerta ai genitori di portare con sé i bambini quando si esce per motivi di stretta necessità ed urgenza. Ciò, ovviamente, non deve assolutamente diventare un’occasione per andare a spasso liberamente. Non dobbiamo abbassare la soglia di guardia”.