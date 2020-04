CORONAVIRUS. Ottavo contagio a CASAPULLA

CASAPULLA – E’ stato registrato l’ottavo caso di contagio a Casapulla. La notizia è stata data dal sindaco Renzo Lillo: “Abbiamo attivato tutta la procedura prevista in questi casi. Questo a dimostrazione che tutto non si è ancora risolto e quando meno ce lo aspettiamo il virus si dimostra vivo e presente e pronto ad infettare, motivo per cui non dobbiamo rilassarci e continuare a fare molta attenzione. Fino a quando non verrà trovato un vaccino dovremo continuare a prestare molta attenzione a come ci comportiamo senza dimenticarci dei sacrifici fatti in questi giorni. Continuiamo a fare la nostra parte, restiamo a casa“.