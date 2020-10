CORONAVIRUS. Paese a quota 17 casi: “Elevata diffusione del contagio”

CALVI RISORTA – Ancora numeri in crescita nel comune di Calvi Risorta sul fronte coronavirus. 17 i casi totali, 5 in più dell’ultimo bollettino. Ecco la nota del sindaco Giovanni Lombardi: “A seguito del mio personale invito, insieme a quello dei medici di famiglia, ad eseguire tamponi molecolari di screening, a Calvi Risorta sta emergendo una situazione di elevata diffusione del contagio.

Sono stato contattato da vari laboratori accreditati per essere informato di diverse situazioni di positività al tampone molecolare. Ai dodici casi di ieri, al momento se ne aggiungono altri 5 per un totale di 17”. I numeri, come ha spiegato il primo cittadino, sarebbero destinati a crescere: molte infatti, sono le persone sintomatiche in attesa di tampone e persone già risultate positive al test rapido in attesa di tampone molecolare.