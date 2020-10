CORONAVIRUS. Piccolo focolaio coinvolge due bambini. Ecco come stanno i 10 casi registrati in paese

ARIENZO – Ecco la situazione coronavirus ad Arienzo, così come comunicata poco fa dal sindaco Giuseppe Guida: “I casi di Covid registrati dall’ASL nella nostra città sono attualmente 10, di cui 4 in via di guarigione. I due coniugi, i primi di cui abbiamo dato comunicazione, stanno bene e sono in attesa dell’esito dell’ultimo tampone, già effettuato, per essere dichiarati completamente guariti. Gli altri due coniugi sono in buone condizioni di salute, non hanno più sintomi e sono in attesa di effettuare il tampone, trascorsi ormai i 14 giorni, proprio in questo fine settimana. L’altro caso positivo, un uomo, è asintomatico, è in quarantena nella sua abitazione ed è anch’egli in attesa del termine di 14 giorni per effettuare il tampone . Infine, il piccolo focolaio che vede coinvolte altre 5 persone, tra cui due bambini, tutte componenti il medesimo nucleo familiare e in isolamento nella stessa abitazione, stanno bene e aspettano di poter effettuare il tampone alla scadenza dei termini.

Queste le comunicazioni ufficiali su una situazione che stiamo monitorando costantemente, anche grazie alla maggiore vigilanza che abbiamo voluto e richiesto con urgenza di fronte all’improvviso incremento del numero di positivi la scorsa settimana.”