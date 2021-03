CASAPULLA – Nuovi casi di contagio da Covid si registrano anche a Casapulla. Tra questi anche un dipendente comunale. Il sindaco Giuseppe Lillo ha quindi firmato l’ordinanza che prevede la chiusura del Municipio con la riapertura prevista lunedì prossimo ulteriori 8 marzo. Tutti i servizi non ‘essenziali’ saranno svolti in smart working per limitare assembramenti all’interno della casa comunale. In isolamento fiduciario tutti quelli che sono stati a contatto col contagiato.