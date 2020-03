CORONAVIRUS. Primo contagiato ad AVERSA. E’ il 25esimo caso in Terra di Lavoro

AVERSA – E’ arrivata la conferma dal sindaco di Aversa Alfonso Golia. C’è il primo uomo risultato positivo al tampone del coronavirus ad Aversa. A scopo precauzionale, sono stati sottoposti a tampone anche i familiari.

“L’ho sentito al telefono e sta bene” ha affermato il sindaco Golia. “Quello che mi preme dirvi è che le nuove disposizioni da parte del Governo impongono stringenti restrizioni che tutti noi abbiamo l’obbligo e il dovere di osservare senza se e senza ma. In questo momento è fondamentale non farsi prendere da panico e ansie ingiustificate. Affollare i supermercati, come purtroppo è avvenuto stanotte, non serve a nulla e aumenta il rischio di epidemia.”

“I negozi di alimenti, beni e farmacie non saranno chiusi e vi ricordo che in molti hanno attivato il servizio a domicilio. Siamo al lavoro incessantemente e monitoriamo la situazione 24 ore su 24. È il momento di mettere da parte i personalismi e pensare all’unica prioritá: la salute. Nostra e di chi ci sta accanto. Comportamenti scellerati, oltre che incorrere in sanzioni penali, espongono tutti a un rischio enorme. Invito tutti a tenerlo bene a mente. Se ci atteniamo rigidamente a quanto disposto, se facciamo questo ennesimo sacrificio, se pratichiamo comportamenti responsabili, ne usciremo. La curva di contagio diminuisce drasticamente nei luoghi del mondo dove si sono applicate rigidamente le disposizioni“.

Si ttatta del 25esimo caso in provincia di Caserta dopo quelli di Santa Maria Capua Vetere con 6, Bellona 5, Mondragone, 2 di cui uno deceduto, Sant’Arpino con 2, uno a Caserta, Casal di Principe, Parete, Cesa, Santa Maria a Vico, Falciano del Massico, Casagiove, Portico di Caserta e San Prisco, con una donna positiva poi deceduta.