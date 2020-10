CORONAVIRUS. Primo contagio in paese. “E’ asintomatico ed in isolamento domiciliare”

CAMIGLIANO – Primo contagio da coronavirus a Camigliano. Il sindaco Giovanni Borzacchiello ha comunicato la positività di un residente: “Il nostro concittadino sta bene, è totalmente asintomatico ed è già da alcuni giorni in isolamento domiciliare. E’ già stato attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi. Unitamente all’Asl e alla Protezione civile stiamo tracciando e ricostruendo la rete dei contatti diretti per sottoporre eventualmente a tampone le persone interessate. Quattro tamponi sono risultati negativi e siamo in attesa del risultato di ulteriori tre tamponi. Colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione al nostro concittadino e rinnovo l’invito alla cittadinanza tutta al rispetto rigoroso dei decreti e delle ordinanze emanate in materia oltre al mantenimento delle ordinarie e basilari misure igienico-sanitarie indicate dalla autorità sanitarie competenti”.