CORONAVIRUS. Quarto caso a S.NICOLA. Scattano i controlli anti-assembramento

SAN NICOLA LA STRADA – «È già in isolamento domiciliare e le sue condizioni non destano preoccupazione». L’Asl di Caserta ha comunicato al sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, la presenza di un altro caso di positività al tampone per il Covid-19. La persona affetta è seguita dal suo medico di base. «Le misure anti-contagio – assicura Marotta – sono state subito applicate ai familiari: sebbene nessuno di essi presenti sintomi, stanno attuando, con particolare scrupolo, i comportamenti raccomandati. La polizia municipale sta ricostruendo, in queste ore, la rete di contatti: in altre parole, tutto ciò che prevede il protocollo sarà fatto». Il sindaco Marotta ha chiesto al comandante Alberto Negro di intensificare, in collaborazione con la Protezione civile, i controlli nelle piazze, fuori ai bar e nei luoghi più affollati, per evitare che non si formino assembramenti. «L’invito che rivolgo a tutti i cittadini – conclude il sindaco – è di osservare le norme di sicurezza per poter continuare la nostra vita di sempre».