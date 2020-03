CORONAVIRUS, quarto caso di contagio a MONDRAGONE. Un quinto caso in valutazione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Quarto caso di coronavirus a Mondragone confermato anche dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini attraverso una diretta Fb.

Questo si va ad aggiungere all’altro caso, già annunciato due giorni fa, della giovane donna ricoverata al Cotugno. La 71enne è risultata ieri positiva al tampone, dapprima ricoverata all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e poi trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nel trattamento delle malattie infettive e presidio ospedaliero di riferimento in Campania per l’emergenza Covid-19.

Anche in questo caso è stata attivata l’intera procedura per il contenimento del virus, ricostruendo gli spostamenti della donna, negli ultimi giorni.



C’è un altro caso in valutazione, dopo che una donna mondragonese, attraverso un post fb, ha ufficializzato la sua positività al coronavirus.