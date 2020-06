CORONAVIRUS. Registrato un nuovo caso. “Isolamento domiciliare per l’intero nucleo familiare”

ROCCA D’EVANDRO – E’ stato registrato un nuovo caso di coronavirus nel comune di Rocca D’Evandro. E’ stato il sindaco Emilia Delli Colli a comunicare di aver ricevuto la nota dell’asl di Caserta. Si tratta del secondo paziente positivo riscontrato in paese.

“E’ scattato immediatamente l’isolamento domiciliare per l’interno nucleo familiare – ha spiegato – e contestualmente sono state adottate dalle autorità sanitarie tutte le misure previste dal protocollo in materia di contenimento del contagio. Al fine di garantire il contenimento della diffusione del Covid-19 l’amministrazione comunale ha fatto richiesta all’Asl di Caserta di effettuare uno screening attraverso test rapidi ad un gruppo di cittadini che, per necessità lavorative, sono in contatto quotidiano con la popolazione”.