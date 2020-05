CORONAVIRUS. Resta invariato il numero dei decessi in tutta la regione. I dati dell’Unità di Crisi di oggi per provincia

Sono 281 i casi in fase di verifica

REGIONALE – Resta invariato per il secondo giorno consecutivo il bilancio dei morti in Campania dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferisce l’Unità di crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino del pomeriggio basato sui dati aggiornati alle 23.59 del giorno precedente, sono 359 le persone affette da Covid-19 decedute in regione. Cresce ancora il numero dei guariti: sono 1.332 (+41), di cui 1.292 (+43) totalmente guariti e 40 (-2) clinicamente guariti. L’Unità di crisi regionale comunica inoltre il riparto per provincia dei 4.444 casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.443 (+20) di cui 916 (+5) a Napoli città e 1.527 (+15) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 662 (+1); in provincia di Avellino 458 (+2); in provincia di Caserta 420 (dato invariato); in provincia di Benevento 182 (dato invariato). Sono 281 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.