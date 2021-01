CORONAVIRUS. Sindaco positivo: ECCO come si è contagiato

TEANO – Il Covid non risparmia neanche il sindaco di Teano, Dino D’Andrea, risultato positivo alcuni giorni fa. E’ lui stesso ad annunciarlo alla sua comunità attraverso i social:

“In un momento delicato della mia vita dove sto lottando anch’io contro il nemico invisibile sono costretto, a malincuore, e constatando ancora una volta la malvagità, l’ignoranza e gli squallidi giochetti politici, a difendermi dalle solite ingiurie oltre che a curarmi.

Precisiamo che oltre a fare il Sindaco, la mia prima attività è la professione medica, e in un momento come questo in cui l’indice epidemiologico è il più alto da Marzo scorso, era inevitabile avere più probabilità di contagio per le tante persone positive che circolano.

Faccio chiarezza sulle tante ipotesi fantascientifiche messe in piedi nelle ultime ore sulla mia positività al COVID.

Presumibilmente ho contratto il virus svolgendo la mia attività di medico, appena avvertiti i primi sintomi mi sono auto isolato ed ho avviato la procedura per il tampone molecolare.

Purtroppo lunedì c’è stato l’esito positivo.

Ho avvertito immediatamente l’UOPC, con i quali collaboro giornalmente da mesi, ed ho fornito loro l’elenco dei mie contatti che prontamente sono stati avvertiti con annessa prescrizione del tampone.

Non è stata avviata nessuna indagine epidemiologica sul mio caso, come invece riportato da un giornale locale che domani querelerò, insieme ai soliti personaggi che vorrebbero sfruttare la mia lontananza e la mia malattia per fini politici.

Mi duole dover ammettere che, nemmeno di fronte ad una malattia ed ad una persona che non si è mai risparmiata nel Curare ed Amministrare il Proprio paese, tali personaggi si sono sottratti alla loro ignobile attività quotidiana.

Alle tante persone che mi hanno chiamato e palesato affetto, vicinanza e stima, sia in forma privata che pubblica, voglio dire che fortunatamente sto bene, sto facendo la terapia e sto approfittando di questo tempo di isolamento per dedicare affetto e tempo solo a chi occupa uno spazio importante nel mio cuore, tralasciando le bassezze e le cattiverie che purtroppo sono stato costretto a subire da quando rivesto una carica pubblica.

A loro va il mio sentito ringraziamento con la speranza di ritornare presto a fornire la mia opera di medico e di sindaco con l’entusiasmo e la voglia di sempre!”