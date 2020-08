CORONAVIRUS. Tensione all’ospedale di PIEDIMONTE MATESE. Infermiere della sala operatoria in attesa del risultato del tampone

PIEDIMONTE MATESE – Si saprà stasera il risultato del tampone faringeo a cui si è sottoposto un infermiere, impegnato nelle sale operatorie dell’ospedale di Piedimonte Matese e che, nei giorni scorsi, è stato in contatto con una familiare risultata positiva. L’uomo, come da protocollo, è in isolamento domiciliare. Semmai il tampone dovesse rivelare una positività, la situazione potrebbe degenerare con decine di medici e infermieri colleghi che saranno costretti anche loro all’isolamento almeno fino all’esito dei loro test.