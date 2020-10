AVERSA – E’ stato registrato un caso di coronavirus tra le fila del personale scolastico della scuola Domenico Cimarosa di Aversa. Il sindaco Alfonso Golia ha firmato l’ordinanza di chiusura del plesso di via Riverso per oggi 7 ottobre e per domani 8 ottobre, per effettuare la sanificazione.

L’Asl e la scuola hanno già attivato i protocolli di sicurezza e di tracciamento dei contatti.

QUI SOTTO L’ORDINANZA FIRMATA DAL SINDACO ALFONSO GOLIA