CORONAVIRUS. Tre focolai scolastici: 200 persone in isolamento e l’RT che schizza a 1,5. Il sindaco chiude tutte le scuole

TEANO – Ventiquattro bambini in isolamento fiduciario, il sindaco di Teano Dino D’Andrea chiude le scuole di ogni ordine e grado fino al 7 febbraio prossimo.

Qui di seguito il messaggio comparso sul suo profilo Facebook: “In virtù della didattica in presenza, avevamo messo a disposizione del Personale Scolastico, Alunni e Famiglie gli strumenti necessari per tutelare e garantire un rientro in sicurezza e ad oggi dopo tante chiacchiere e lamentele delle famiglie si attesta che il numero di screening effettuato presso la collina Sant’Antonio è nettamente inferiore, e questo è sconcertante a dispetto della realtà dei numeri del Covid ed è anche per questo che ci troviamo con: circa 200 persone in ISOLAMENTO FIDUCIARIO tra questi ci sono 24 Bambini di Teano Centro, e 19 di altri due plessi dei borghi.

Ed allora cari concittadini, visto che attraverso riunioni e aggiornamenti con l’UOPC si è venuto a conoscenza che l’RT – Indice di contagio è superiore a 1,5, si è reso necessario “chiudere” per almeno 15 giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado sul nostro territorio in quanto ad oggi abbiamo nel nostro Comune almeno 3 FOCOLAI SCOLASTICI.

Vi esorto ancora una volta a rispettare le norme igienico sanitarie per il bene della pubblica salute.”