CORONAVIRUS. “Troppi stranieri in strada e sugli autobus tra Napoli e CASERTA”

CASTEL VOLTURNO – “Troppi stranieri in strada e a bordo degli autobus tra Napoli e Caserta“. A denunciarlo, in una nota, e’ il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che, insieme con il conduttore radiofonico Gianni Simioli ha chiesto all’avv. Hilarry Sedu “di invitare gli stranieri a restare a casa“.

Per Borrelli si dovranno intensificare i controlli sugli autobus delle linee extraurbane: “Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus si e’ assistito sin troppe volte all’infrazione, da parte di tante persone, delle norme di sicurezza per contrastare l’epidemia. Nelle aree campane dove la presenza di immigrati e’ massiccia si registra un numero elevatissimo di infrazioni con persone che affollano le strade“.

Su Radio Marte, Borrelli e Simioli hanno chiesto all’avvocato Hilarry Sedu, consigliere dell’ordine degli avvocati di Napoli, nato in Nigeria ed arrivato da piccolo a Castel Volturno, di lanciare un video-messaggio a tutti gli stranieri del territorio campano: “Bisogna restare a casa in questo momento di passione che il nostro Paese sta attraversando, bisogna fare questo atto di responsabilita’“.

“E’ necessario – ribadisce Borrelli – restare a casa, dobbiamo farlo per tutelare noi stessi, i nostri cari e tutta la popolazione. Per alcuni puo’ essere piu’ difficili che per altri, qualcuno non ha tutti i comfort che hanno gli altri, qualcun altro, invece, magari una casa non ce l’ha affatto e allora lanciamo un appello affinche’ queste persone possano essere ospitate“. “Abbiamo inviato una nota ai Prefetti e ai Questori di Napoli e Caserta – conclude il consigliere regionale – affinche’ siano intensificati i controlli sugli autobus che conducono da Napoli ai comuni casertani per scoraggiare la presenza massiccia di passeggeri che si spostano da un comune all’ altro senza un motivo che sia assolutamente necessario“.