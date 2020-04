CORONAVIRUS. “Turismo, commercio e infrastrutture. Bisogna già muoversi”. L’appello di Fdi Giovanna Pretenga

In una nota il commento della senatrice casertana sulla situazione epidemia e sull’economia

CASERTA – “I cittadini della Campania, in questo difficile periodo di emergenza, necessitano di ampia tutela della salute con percorsi seri di prevenzione e cura della sintomatologia da Covid19. Il forte disagio dell’approvvigionamento delle prime necessità alimentari, che in molte circostanze è evidente, chiede anche al governo regionale un sollecito impegno come ogni azione concreta per la ripresa dei settori produttivi e strategici della Campania: turismo, commercio, infrastrutture”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli di Italia, Giovanna Petrenga.