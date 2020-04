CORONAVIRUS. Un altro caso di positività a Villa delle Magnolie. Quello che ci convince poco sull’operato della struttura sanitaria di CASTEL MORRONE

CASTEL MORRONE – Ancora un caso di Coronavirus nella Villa delle Magnolie di Castel Morrone. Si tratta di una 52enne ricoverata, al pari degli altri due casi accertati, nel reparto di neurologia della clinica e trasferita poi in mattinata all’ospedale di Maddaloni.

Tutto sommato, si tratta di una struttura sanitaria che si può ritenere fortunata perché in più occasioni, nell’ambito di questo mese, si sono registrati, come accennavamo, a casi isolati che poi non hanno aperto una contaminazione. Però a questo punto, ci verrebbe da chiederci: ma alla luce di quello che è successo, come sono monitorati i pazienti? Quando le persone risultano positive al virus, per quante volte viene ripetuto il tampone? E da quello che abbiamo capito dal post pubblicato non più di 4 ore fa dal sindaco Gianfranco Della Valle, sono domande che si è posto anche lui.