CASERTA – L’asl di Caserta non ha registrato nuovi pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Dopo il caso di Letino dichiarato “zona rossa”, scende il numero degli attualmente positivi (4 in meno) mentre i decessi sono fermi a 43. In quarantena restano 128 persone, mentre coloro che si trovano in autoisolamento sono 3.883.