CASSAZIONE. L’ex sindaco Pasquale De Lucia colpevole definitivo, ma la sua pena dovrà essere rideterminata. I dettagli della sentenza

Solo però in riferimento al calcolo della pena…

SAN FELICE A CANCELLO – Si è celebrato stamane innanzi la Suprema Corte di Cassazione il processo a carico di Pasquale De Lucia più altri 11 per i fatti relativi all’Amministrazione del Comune di San Felice a Cancello negli anni 2013-2014.

La Corte ha annullato la sentenza di appello di 7 anni e 11 mesi per l’ex sindaco (difeso dagli avvocati Chiara Lazzari e Giuseppe Stellato) ma solo in riferimento al calcolo della pena (mantenendo ferma la sua dichiarazione di responsabilità).

Per quanto riguarda gli imputati Andrea De Simone e Michele Bergamo (difesi dall’Avv. Alberto Martucci) la Corte ha annullato la sentenza per il capo dd) per l’errata qualificazione giuridica dell’imputazione rinviando gli atti alla Corte di Appello.

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli altri ricorsi degli altri imputati.