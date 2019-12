Corruzione al Comune. Il dirigente D’Ausilio domani davanti ai giudici

VILLA LITERNO – Domani mattina, vigilia di Natale, sarà discusso, davanti al tribunale del Riesame, il ricorso contro gli arresti domiciliari per Giuseppe d’Ausilio, rimasto coinvolto nell’inchiesta del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Caserta, insieme al sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino, e ai due imprenditori Francesco e Salvatore Nicchiniello. L’istanza è stata presentata anche dalla difesa del sindaco di Villa Literno, ma in questo caso, la data di discussione non è stata ancora fissata.