COVID & CORRUZIONE AL COMUNE DI PIEDIMONTE. Indagati gli imprenditore VIP Civitillo e Di Pietro e altri 10. TUTTI I NOMI

PIEDIMONTE MATESE (g.g.) – Si vanno chiarendo maggiormente i contorni dell’indagine della Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, seguita dal Pubblico ministero Gerarda Cozzolino, che riguarda diversi fatti non necessariamente legati tra di loro. Da una parte c’è l’avviso di garanzia per l’ex sindaco Luigi Di Lorenzo, che di professione fa il medico ospedaliero, e l’ingegnere di Casagiove Vincenzo Menditto, responsabile dell’Ufficio tecnico del comune, relativamente al caso di presunti comportamenti finalizzati a costringere il proprietario della clinica Athena, con sede a Piedimonte, a non accettare malati covid, nonostante avesse dato la sua disponibilità durante la prima ondata della pandemia (marzo 2020), dall’altra parte episodi diversi, soprattutto per manifestazioni tipo Il Rally del Matese, in cui si sarebbero consumati reati come corruzione, abuso d’ufficio e simili.

A questi si legano gli altri nomi, di cui alcuno già noto, come quello dell’ex presidente del consiglio comunale, Gianluigi Santillo, altri solo bisbigliati, a partire da Ruggiero Di Pietro, notissimo imprenditore della sanità locale quale co-proprietario della Clinica dei Pini. E ancora, Vittorio Civitillo, tra gli imprenditori più noti di Piedimonte Matese, che con il Gruppo Seri è impegnato con grandi fatturati nei settori della costruzione, consulenza aziendale e di ingegneria e immobiliare. Attività che condivide con la PMIMMOBILIARE, della quale Civitillo è stato per anni (e non sappiamo se lo è ancora) presidente del CdA. La Seri riassume tantissimi marchi come Ics, Seri Plast, a lavoro nel mondo della plastica e del riciclaggio, e Faam, azienda che si occupa di batterie.

Il sesto indagato è Giovanni Malinconico, nome arcinoto alle cronache giudiziarie per i processi che ha affrontato poiché ritenuto uno degli imprenditori di riferimento del boss Antonio O’Ninno Iovine, l’esponente dei Casalesi che più ha ficcato il naso nelle cose del Matese e che con Malinconico, come lo stesso Iovine ha raccontato quando è divenuto collaboratore di giustizia, aveva tessuto una lunga amicizia e rapporti commerciali. Altro imprenditore finito nel registro degli indagati è l’amministratore della Alcas, Mario Rosario Zoccolillo, a capo della società che si occupa di costruzioni edili, restauri e costruzioni stradali.

Per quanto riguarda l’amministrazione cittadina di Piedimonte, è indagato anche il vice sindaco di Di Lorenzo Ivan Filetti e gli assessori Salvatore Devid Raucci e Loreta Di Marco. Spostandoci sui comuni limitrofi, l’avviso di garanzia ha colpito anche Bruno Pagliaro, ex sindaco di Dragoni, e Antonio Montone, in passato primo cittadino di Castello del Matese e adesso “semplice” consigliere comunale.