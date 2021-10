Corsa allo shopping, traffico in tilt in zona CASERTA sud nel pomeriggio

MARCIANISE – E’ stato un pomeriggio di inferno a Marcianise, in zona Caserta sud. L’autostrada e tutte le arterie a ridosso della stessa, compreso il Viale Carlo III sono rimasti bloccati per ore da centinaia di auto. Il motivo? Il Fashion Shopping Days de La Reggia Designer Outlet, un weekend di sconti fino al 50% che ha mandato in visibilio gli appassionati di moda. Ciò ha provocato il blocco della circolazione, con tanti ma tanti passanti che neanche sapevano perchè mai ci fosse tutto quel caos.