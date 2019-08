Corto circuito e la casa va in fiamme. Ustionato gravemente 57enne

SAN NICOLA LA STRADA (red.cro.) – Un corto circuito sarebbe stato il motivo dell’incendio in un’abitazione di via Saragat di San Nicola La Strada. Ad avere la peggio è stato il 57enne che vive in quella casa. Il tutto sarebbe avvenuto all’alba, nelle prime ore di questa mattina, forse a causa di un mozzicone di sigaretta ancora acceso.

L’uomo è rimasto ustionato a causa delle fiamme, proprio nel tentativo di spegnerle. Trasportato all’ospedale di Caserta, probabilmente verrà trasferito in un centro specializzato.