Corto circuito in via Matteotti, fiamme in una cartolibreria. Vigili del fuoco in azione 26 Gennaio 2021 - 15:10

MACERATA CAMPANIA – Potrebbe essere stato un corto circuito ad alimentare un rogo in una cartolibreria di via Matteotti a Macerata Campania, scatenatosi pochi minuti fa. Sul posto vigili del fuoco e i proprietari che si erano allontanati dopo l’orario di chiusura.