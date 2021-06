REGIONALE – Sono 199 i positivi del giorno in CAMPANIA, di cui 53 sintomatici, su 8.686 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’Unità di crisi regionale. Sono 11 le persone decedute, di cui tre nelle ultime 48 ore, e 648 quelle guarite. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi sono morte in CAMPANIA 7.326 persone, mentre il totale dei guariti sale a 354.088. In costante calo i ricoveri: sono occupati 40 posti letto di terapia intensiva e 467 di degenza.