COVID. 14 morti e 2.291 nuovi casi in CAMPANIA. Aumentano i ricoveri

REGIONALE – Sono 2.291 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in CAMPANIA dall’analisi di 30.187 test. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 7,58%. Sono 14 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione CAMPANIA, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In CAMPANIA sono 36 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 516 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+23 rispetto al dato diffuso ieri dall’Unità di crisi della Regione CAMPANIA).