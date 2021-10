CASTEL CAMPAGNANO – Oggi e domani scuole chiuse a Castel Campagnano. Il sindaco Gennaro Marcuccio ha firmato un’ordinanza per sospendere le lezioni delle scuole di ogni ordine grado sul territorio comunale. Sono stati infatti registrati dei casi di covid, due alle elementari e due alle medie della frazione Squille. Metà dei contagiati non vive in paese. Scattata la sanificazione delle aule.