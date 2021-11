REGIONALE – Sono 591 i nuovi casi di covid-19 registrati in CAMPANIA su 14.357 test effettuati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione CAMPANIA che segnala, nel report quotidiano, anche 4 decessi nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. In terapia intensiva, riporta il bollettino ordinario, sono ricoverati 24 pazienti mentre nei reparti ordinari covid i degenti sono 289. Tutti i dati si riferiscono alle 23:59 di ieri, domenica 21 novembre.