COVID. +64 nuovi casi in 24 ore e zero decessi. LA TABELLA, COMUNE PER COMUNE 17 Settembre 2021 - 15:27

CASERTA – Sono 64 casi di positività al coronavirus registrati su 1.054 tamponi processati con un tasso di positività al 6,07%. Non si registrano decessi, mentre sono 37 le persone guarite. Gli attualmente positivi raggiungono quota 988. Qui sotto pubblichiamo la tabella con tutti i comuni.