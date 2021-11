COVID A CASERTA Dodici classi in isolamento alla “don Milani”: scatta la Dad per l’intero istituto

Da domani chiuso il plesso di via Rossini: attenzionate dieci classi del tempo pieno, una seconda ed una quinta elementare

CASERTA Sono ben 12 le classi sottoposte a misura di sorveglianza sanitaria Covid per la prevenzione del contagio. Il dirigente scolastico della scuola don Milani – plesso di via Rossini – Francesco Mezzacapo ha così disposto l’attivazione della Dad già da domani per l’intero istituto. Le classi in isolamento sono le 10 del tempo pieno, una seconda ed una quinta del tempo normale.