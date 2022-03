COVID A CASERTA E PROVINCIA. I DATI DELLA DOMENICA. Oltre 1300 nuovi casi, ma i guariti sono ancora di più. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTA’ PIU’ COLPITE

CASERTA – È da qualche settimana a questa parte contagio in provincia di Caserta, così come in tutta Italia, è in crescita.

Secondo i dati dell’ultima bollettino dell’ASL della nostra provincia i nuovi contagi sono 1308, sulla base di 7984 tamponi processati. La percentuale del contagio, leggendo questi due dati, si attesta quindi al 16,38%.

Buone notizie sul lato dei decessi, in considerazione il fatto che non se ne contano nelle ultime 48 ore, e dei guariti, che sono 270 in più rispetto ai nuovi contagi, per un totale di 1578.

La città che registra il maggior numero di nuovi positivi è ancora Caserta, che attualmente conta 1700 persone contagiate.

Sotto quota mille c’è Aversa, con 987. Dati leggermente inferiori per Marcianise, 755 positivi attuali e Maddaloni, 657. Oltre quota 500 vanno segnalate anche le situazioni di Santa Maria Capua Vetere, con 548 contagiati e San Nicola la Strada con 525 e Orta di Atella, anche quest’ultimo comune sopra quota 500, con 529.

Numeri alti si registrano anche a Trentola Ducenta, 423 contagi, Teverola 356, Sant’Arpino 325.

Nessun comune della nostra provincia è attualmente covid free, ma il centro che attualmente subisce meno l’andamento del contagio, in considerazione anche del numero basso di residenti, e Letino, con due soli soggetti positivi.