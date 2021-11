MARCIANISE – Un’altra alunna dell’Istituto Comprensivo Bosco di Marcianise è risultata positiva al Covid. La studentessa, che frequenta la seconda media, è finita in quarantena così come l’intera classe che è in Dad a partire da oggi.

Marcianise risulta, secondo i dati Asl , essere tra i comuni con maggior numero di contagi, attualmente sono 176.