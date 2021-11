TEANO (Pietro De Biasio) Due alunni positivi al Covid-19 all’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano. Secondo le prime indicazioni che stanno circolando in questo momento ci sarebbe anche un professore delle due classi coinvolte ad aver contratto il virus. Al momento, dunque, i casi di contagi accertati sarebbe 2, in due classi diverse (una prima e una quinta ndr). Un grosso in bocca al lupo ai due ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico per superare al meglio questo momento complicato.