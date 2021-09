VAIRANO PATENORA – Il covid torna ad affacciarsi tra i banchi di scuola. A Vairano Patenora nellì’istituto comprensivo statale Garibaldi-Montalcini, plesso Sant’Agostino uno studente della media è risultato positivo al tampone. E’ attualmente in isolamento e in didattica a distanza fino al 28 settembre. Anche i compagni sono in quarantena, mentre è stata disposta la sanificazione dell’aula.