CAPUA – Non tende ad arrestarsi il contagio dal virus del Covid tra i banchi di scuola. Al liceo Salvatore Pizzi a Capua sono infatti ben tre le classi attualmente in isolamento. Il provvedimento arriva dopo la riscontrata positività di alcuni alunni frequentanti per l’appunto l’Istituto superiore. Gli studenti non vaccinati dovranno osservare la quarantena di dieci giorni, sette giorni , invece, per coloro che hanno ricevuto la doppia dose.