COVID al Comune. Vicesindaco positivo

VILLA DI BRIANO – Paolo Conte, vicesindaco di Villa di Briano, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha spiegato sui social: “Ho saputo l’esito di un test rapido e purtroppo devo comunicarvi che sono risultato positivo. Fortunatamente per ora solo lievi dolori articolari. Farò il tampone molecolare per una conferma in merito. Ho comunicato al Sindaco che provvederà a sanificare i locali comunali. Ho preferito fare questa comunicazione per avvisare le persone che in questi giorni sono venute in contatto con me. I casi nel nostro comune sono in netto aumento quindi massima cautela in questi giorni“.