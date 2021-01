I NUMERI DEL COVID. In CAMPANIA contagio più “leggero” rispetto alle altre regioni, ma De Luca tiene ancora le scuole chiuse. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.366 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.212 tamponi processati. Di questi, 1.294 sono asintomatici, 72 i sintomatici. Cala la curva dei contagi in Campania. E’, infatti, del 7,93% (9,26% precedente) il rapporto positivi-tamponi secondo il bollettino dell’Unità di crisi relativo alle ultime 24 ore.

Sono 1.364 i guariti e 19 le vittime di cui 5 decedute nelle ultime 24 ore e 14 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 99 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei posti disponibili); 1.362 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili).

Interessante, come vedrete nel paragrafo dedicato al dato nazionale, che nonostante la Campania sia una delle regioni con il rischio di contagio più basso, una situazione fotografata ufficialmente anche dall’Istituto superiore di Sanità, il presidente della regione De Luca continua a usufruire delle possibilità di restrizione delle regole nazionali (grazie ad una legge degli anni Settanta). A pagarne le conseguenze sono ancora gli studenti dei licei campani che, tra un’ordinanza e l’altra, non vedono i banchi da ottobre. E la didattica a distanza continua a non funzionare. Sul trasporto pubblico e sui tamponi l’amministrazione regionale è rimasta praticamente inerme, preferendo la chiusura a qualsiasi tipo di azione. Una pigrizia che pesa sulle spalle delle generazioni più giovani

Covid in Italia

Sono 20.331 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.201.945 dall’inizio dell’epidemia. Scende invece a 548 il numero di decessi rispetto ai 649 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro paese. Sono 178.596 i tamponi processati, in aumento rispetto ai 135.106 di ieri, con il rapporto test-positivi stabile all’11,3 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 568.712 unità, in calo di 449 unità rispetto a ieri. Sono 2.571 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in più nelle ultime 24 ore. In calo a 23.174 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.638), la Lombardia (2.952), il Lazio (2.007) e la Sicilia (1.692).