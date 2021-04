COVID. CASERTA e Campania in arancione, ma con numeri da ZONA GIALLA. Ultima settimana con bar e ristoranti chiusi?

CASERTA – Campania “promossa” in zona arancione, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna uniche Regioni ancora rosse. Questa la nuova cartina dell’Italia a colori a partire da domani, lunedi’ 19 aprile, in seguito alle ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e che registrano una lenta decrescita dell’epidemia, con l’indice Rt nazionale sceso a 0,85.

La prima ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per la Campania, regione dove l’Rt e’ sceso sotto l’1. La seconda Ordinanza rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d’Aosta. I provvedimenti fanno salve eventuali misure piu’ restrittive gia’ adottate sui territori.

Tutte le altre regioni restano in arancione dal momento che l’ultimo decreto anti-Covid ha sospeso la fascia gialla. Fascia gialla in cui, a guardare i dati, potrebbero già rientrare 16 regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Umbria, Provincia di Trento e Bolzano. Calabria e Sicilia innvece presentano ancora numeri da arancione.