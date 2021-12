COVID. Comune chiuso dopo la scoperta di un caso di positività

CESA – E’ stato scoperto un caso di positività al coronavirus tra i ragazzi del Servizio civile operanti in comune a Cesa. Ha spiegato il sindaco Enzo Guida: “Abbiamo chiuso immediatamente gli uffici al pubblico oggi e giovedì 30 dicembre. Nel frattempo sarà effettuata la sanificazione. Gli uffici comunali domani saranno chiusi, tranne che per lo svolgimento di affari urgenti”.

“I contagi continuano a crescere. Nelle farmacie e nei laboratori di analisi ci sono file per comprare test rapidi o eseguire i tamponi, per cui è facile prevedere una crescita ulteriore nei prossimi giorni. La situazione si fa preoccupante, per quella che è la diffusione del virus”.