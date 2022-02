COVID. Contagi crescenti, domani scuole chiuse per sanificazione

SAN MARCELLINO – Per la giornata di domani 4 febbraio tutte le scuole di San Marcellino resteranno chiuse per sanificazione. Lo ha disposto il sindaco Anacleto Colombiano “considerato che in questo periodo si registra nel nostro territorio un numero sempre più crescenti di casi, soprattutto nella fascia dei più giovani, che frequentano le scuole dell’obbligo“.

La decisione giunge dopo “il rapido dilagare del virus e il moltiplicarsi del numero dei contagi, complicato ulteriormente dal diffondersi della variante Omicron di Covid-19“, afferma il primo cittadino.