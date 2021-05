CASERTA – Sono 157 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in provincia di Caserta nelle ultime ore, su 2.468 tamponi processati ed un tasso di positività che si attesta al 6,36%, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Una persona è deceduta e 276 sono guarite, com’è possibile leggere dalla tabella che pubblichiamo in basso.

QUI SOTTO I DATI COVID ASL, COMUNE PER COMUNE