COVID. Da lunedì, aperte solo due classi elementari in paese: “Abbiamo 4 emergenze”

PARETE – Solo due classi delle scuole elementari di Parete riprendereanno la didattica in presenza da lunedì. Ecco la nota del sindaco Gino Pellegrino: “Ci troviamo ad affrontare quattro emergenze in una: sanitaria, economica, sociale e psicologica. Ogni scelta a tutela di un aspetto inesorabilmente ha ricadute sulle altre. I contagi stanno scendendo, ma siamo ancora al di sopra della media, quindi a mio avviso bisogna riaprire ma gradualmente e con cautela. Per questo motivo verificato l’andamento dei contagi, ho deciso di consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria fino alla classe seconda.

Alle scuole paritarie e private è consentito svolgere le attività didattiche in presenza fino alla classe quinta poiché il numero di studenti è piuttosto esiguo.

Si raccomanda tuttavia agli istituti scolastici che riprenderanno le attività in presenza, oltre al rispetto scrupoloso dei protocolli anti-covid, di privilegiare, per quanto possibile e condizioni meteo permettendo, attività didattiche da svolgere all’aperto. Spero che molto presto non avremo più bisogno di queste ordinanze.”