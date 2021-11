SAN TAMMARO – Una donna di San Tammaro è morta dopo aver contratto il covid. Era ricoverata da qualche giorno e le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Il sindaco Vincenzo D’Angelo ha fatto sapere che in paese ci sono “8 positivi, tutti in isolamento domiciliare. Ho provveduto a contattare ogni nucleo familiare coinvolto per seguire l’evolversi della sintomatologia. Tutti i cittadini interessati sono in buone condizioni di salute o comunque non destano particolari problemi“.