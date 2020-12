COVID. Gli ultimissimi dati di pochi minuti fa sui casi, COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Rimane pressochè invariato, ma con una percentuale sicuramente inferiore a quella preoccupante delle scorse settimane, quando in più di un’occasione era stata sfondata ampiamente la quota del 20%, con punte addirittura del 28 e del 29%, il rapporto tra nuovi positivi al virus covid 19 e tamponi effettuati- Oggi, nei dati diffusi qualche minuto fa dall’Asl di Caserta, sono stati registrati, relativamente al 13 dicembre 125 nuove positività. Sarebbe ovviamente chiedere troppo all’Asl di Caserta distinguere i casi sintomatici dagli asintomatici.

Va bè, visto il livello e visto quello che c’è voluto per arrivare, dopo mesi e mesi di stupidaggini pubblicati in report improbabili, ci possiamo anche accontentare.

125 nuove positività su 1.680 tamponi sempre relativi alla giornata di ieri domenica 13 dicembre, equivalgono al 7,44%. si registra dunque un piccolissimo incremento rispetto al 7,2% registrato nel rapporto tra tamponi effettuati e casi di covid riscontrati nella giornata di sabato 12 dicembre (CLIKKA QUI PER KEGGERE IL NOSTRO REPORT DI IERI POMERIGIGGIO). I guariti formalmente certificati ieri sono 266, cioè un numero ormai nettamente superiori alle diagnosi dei nuovi positivi.

Nella giornata di ieri, si sono registrati in provincia di Caserta due decessi provocati dalle complicazioni legate al covid. Si riduce di 143 conseguentemente il numero degli attualmente positivi, che sono precisamente 8.081.

Per quanto riguarda i dati comune per comune, vi (ri) consigliamo per chi volesse approfondire il trend, di CLIKKARE QUI andando a confrontare i dati complessivi di tutti i positivi da marzo ad oggi, con lo stesso dato registrato nella tabella odierna, anche relativamente ai guariti, ai deceduti e agli attualmente positivi. In questo modo, si potrà capire quello che l’Asl di Caserta naturalmente molto carente in questa vicenda non riesce a chiarire e cioè quanti siamo stati i casi registrati nei comuni nelle 24 ore, registrati nella giornata di sabato e domenica.